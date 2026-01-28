Трамп заявил о приближении крупных сил США к Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о наращивании американского военного присутствия вблизи Ирана и выразил надежду, что Тегеран в итоге согласится на договоренности с Вашингтоном.
Выступая перед сторонниками в штате Айова, он вновь затронул тему Ирана и повторил утверждение о том, что в июне 2025 года США ликвидировали иранские ядерные возможности. По его версии, Иран находился в шаге от создания ядерного оружия, что, как подчеркнул Трамп, и стало причиной нанесения ударов по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Американский лидер также сообщил о выдвижении в регион крупных сил США, отметив, что они уже находятся в движении в сторону Ирана. При этом он дал понять, что рассчитывает на дипломатический исход и надеется, что иранские власти предпочтут пойти на сделку.
Ранее глава иранского комитета нацбезопасности Эбрахим Азизи посоветовал американским военным попрощаться со своими семьями, если они планируют осуществить новую операцию против Ирана.