Жуткий пожар на фоне 40-градусных морозов лишил жизни пять человек: что известно о трагедии в Якутии

В Якутии ночью 28 января пятеро человек погибли в результате пожара. В селе Нюрбачан огонь охватил двухэтажный дом. Жертвами инцидента стали двое взрослых и трое детей. Подробнее об этом пишет «КП-Якутия».
Пожарные не смогли оперативно извлечь людей из-за сильного задымления и почти сорокаградусного мороза. Двоих пострадавших удалось спасти. Их доставили в больницу с ожогами.
Всего к тушению привлекли 18 специалистов. На месте также работали две спецмашины. Горение ликвидировали к утру.
В Кондопожской ЦРБ 26 января произошел не менее страшный инцидент. В результате пожара погиб один пациент. Огонь вспыхнул ночью в корпусе взрослого инфекционного отделения. Удалось избежать большего количества жертв и эвакуировать людей.