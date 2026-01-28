Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жуткий пожар на фоне 40-градусных морозов лишил жизни пять человек: что известно о трагедии в Якутии

В якутском селе Нюрбачан при пожаре погибли двое взрослых и трое детей.

Источник: Комсомольская правда

В Якутии ночью 28 января пятеро человек погибли в результате пожара. В селе Нюрбачан огонь охватил двухэтажный дом. Жертвами инцидента стали двое взрослых и трое детей. Подробнее об этом пишет «КП-Якутия».

Пожарные не смогли оперативно извлечь людей из-за сильного задымления и почти сорокаградусного мороза. Двоих пострадавших удалось спасти. Их доставили в больницу с ожогами.

Всего к тушению привлекли 18 специалистов. На месте также работали две спецмашины. Горение ликвидировали к утру.

В Кондопожской ЦРБ 26 января произошел не менее страшный инцидент. В результате пожара погиб один пациент. Огонь вспыхнул ночью в корпусе взрослого инфекционного отделения. Удалось избежать большего количества жертв и эвакуировать людей.