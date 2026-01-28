Ричмонд
Суд выпустил из колонии экс-главного нарколога РФ, осужденного за аферу

Суд освободил от дальнейшего отбытия наказания в колонии бывшего главного нарколога России Евгения Брюна, осужденного на семь лет лишения свободы по делу об афере с тест-контейнерами. Об этом сообщают российские СМИ.

Суд освободил от дальнейшего отбытия наказания в колонии бывшего главного нарколога России Евгения Брюна, осужденного на семь лет лишения свободы по делу об афере с тест-контейнерами. Об этом сообщают российские СМИ.

«Суд освободил Евгения Брюна от отбытия наказания в виде лишения свободы в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы», — рассказал один из участников процесса. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее нарколог Минздрава России Евгений Брюн приговорен к семи годам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств. Суд установил, что он организовал преступное сообщество, причастное к хищению более 137 млн рублей при проведении закупок медицинских изделий.