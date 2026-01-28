Ричмонд
В посольстве РФ подтвердили задержание двух туристок из России в Калифорнии

В США задержали российских туристок, которые случайно попали на военную базу США, когда искали «Макдоналдс».

Источник: Аргументы и факты

Власти США задержали двух гражданок России, которые, как утверждается, проникли на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в Калифорнии.

По данным Иммиграционно-таможенной службы США, инцидент произошёл 26 января, после чего россиянки были переданы в распоряжение американских властей.

В настоящее время обе женщины находятся в депортационном центре и ожидают возвращения на родину, сообщили в пресс-службе посольства России в США.

Напомним, ранее сообщалось, что две туристки из Самары, следуя маршруту до ближайшего «Макдоналдса» в Сан-Диего, вместо картошки фри получили обвинение по статье Уголовного кодекса США. Доверяя указаниям навигатора, который обещал короткий путь, туристки оказались на территории одной из самых охраняемых военных баз США.

