В посольстве РФ подтвердили задержание двух туристок из России в Калифорнии

Напомним, ранее сообщалось, что две туристки из Самары, следуя маршруту до ближайшего «Макдоналдса» в Сан-Диего, вместо картошки фри получили обвинение по статье Уголовного кодекса США. Доверяя указаниям навигатора, который обещал короткий путь, туристки оказались на территории одной из самых охраняемых военных баз США.