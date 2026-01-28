Ричмонд
Число погибших в США из-за снежной бури возросло до 42

Число жертв снежной бури в США выросло до 42. Об этом сообщил телеканал ABC News. Среди погибших — жители Нью-Йорка, а также штатов Техас, Луизиана, Арканзас, Канзас, Миссисипи, Массачусетс, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания и Южная Каролина.

Непогода накрыла территорию, где живут около 200 миллионов американцев. В отдельных районах выпало почти 40 сантиметров снега. Из-за сложных погодных условий отменили примерно 20 тысяч авиарейсов.

Сервис PowerOutage зафиксировал, что без электричества остаются свыше 448 тысяч потребителей. Больше всего пострадавших в Теннесси — 147 373 человека, и в Миссисипи — 128 462 человека.

Национальная метеорологическая служба США отметила, что некоторые штаты, которые затронула буря, могут столкнуться «с самым длительным периодом холодов за несколько десятилетий».

Напомним, сутками ранее, 27 января, говорилось о 30 жертвах снежного шторма в США. Среди них два человека, которых сбили снегоуборочные машины в Массачусетсе и Огайо, а также подростки, погибшие при катании на санках в Арканзасе и Техасе.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

