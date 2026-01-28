Число погибших в США из-за снежной бури возросло до 42

Напомним, сутками ранее, 27 января, говорилось о 30 жертвах снежного шторма в США. Среди них два человека, которых сбили снегоуборочные машины в Массачусетсе и Огайо, а также подростки, погибшие при катании на санках в Арканзасе и Техасе.