Число погибших в США из-за снежной бури возросло до 42

Непогода накрыла территорию, где живут около 200 миллионов американцев. В отдельных районах выпало почти 40 сантиметров снега. Из-за сложных погодных условий отменили примерно 20 тысяч авиарейсов.
Сервис PowerOutage зафиксировал, что без электричества остаются свыше 448 тысяч потребителей. Больше всего пострадавших в Теннесси — 147 373 человека, и в Миссисипи — 128 462 человека.
Национальная метеорологическая служба США отметила, что некоторые штаты, которые затронула буря, могут столкнуться «с самым длительным периодом холодов за несколько десятилетий».
Напомним, сутками ранее, 27 января, говорилось о 30 жертвах снежного шторма в США. Среди них два человека, которых сбили снегоуборочные машины в Массачусетсе и Огайо, а также подростки, погибшие при катании на санках в Арканзасе и Техасе.
