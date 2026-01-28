Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 километров

Пепловый шлейф от извержения протянулся более чем на 110 километров в западном направлении от вулкана. В связи с этим для авиации был объявлен оранжевый цветовой код опасности.
Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах от посёлка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Ранее Камчатский край столкнулся с аномальными снегопадами, которые побили многолетние рекорды по интенсивности. По информации от губернатора Владимира Солодова, в регионе зафиксировано выпадение нескольких месячных норм осадков в течение короткого времени. Последствия стихии оказались трагичными: зафиксирована гибель людей, вызванная сходом лавин и обрушением снежных масс с кровель зданий.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.