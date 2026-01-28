Ричмонд
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 километров

На Камчатке вулкан Шивелуч проявил повышенную активность, выбросив столб пепла на высоту до семи километров над уровнем моря. Согласно данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выброс произошёл 28 января.

Пепловый шлейф от извержения протянулся более чем на 110 километров в западном направлении от вулкана. В связи с этим для авиации был объявлен оранжевый цветовой код опасности.

Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах от посёлка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее Камчатский край столкнулся с аномальными снегопадами, которые побили многолетние рекорды по интенсивности. По информации от губернатора Владимира Солодова, в регионе зафиксировано выпадение нескольких месячных норм осадков в течение короткого времени. Последствия стихии оказались трагичными: зафиксирована гибель людей, вызванная сходом лавин и обрушением снежных масс с кровель зданий.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

