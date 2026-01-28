Ричмонд
12 человек пострадали в ДТП с автобусом и двумя фурами в Слюдянском районе

12 человек пострадали в ДТП с автобусом и двумя фурами в Слюдянском районе. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Источник: ТК Город

Авария с пострадавшими произошла днём на федеральной трассе «Байкал». По предварительной информации, столкновение двух грузовых автомобилей и микроавтобуса «Хайс» случилось около 17 часов на 124-м километре, недалеко от села Мангутай между Слюдянкой и Байкальском. Сообщается, что водитель большегруза, двигаясь со стороны Бурятии, не справился с управлением, и его полуприцеп вынесло на встречную полосу, по которой двигался пассажирский микроавтобус. От удара «Хайс» отбросило на другую грузовую машину, ехавшую в попутном направлении.

В автобусе находились пассажиры, следовавшие по маршруту Иркутск — Улан-Удэ. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 12 людям — водителю и 11 пассажирам микроавтобуса. Пятеро из них госпитализированы.

Следственными органами СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).