12 человек пострадали в ДТП с автобусом и двумя фурами в Слюдянском районе

Авария с пострадавшими произошла днём на федеральной трассе «Байкал». По предварительной информации, столкновение двух грузовых автомобилей и микроавтобуса «Хайс» случилось около 17 часов на 124-м километре, недалеко от села Мангутай между Слюдянкой и Байкальском. Сообщается, что водитель большегруза, двигаясь со стороны Бурятии, не справился с управлением, и его полуприцеп вынесло на встречную полосу, по которой двигался пассажирский микроавтобус. От удара «Хайс» отбросило на другую грузовую машину, ехавшую в попутном направлении.