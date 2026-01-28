Ричмонд
Пять человек и двое пострадали при пожаре в частном доме в Якутии

Пять человек погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан в Якутии. Об этом в среду, 28 января, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Ночью поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Ломоносова в селе Нюрбачан Нюрбинского района. На момент прибытия огнеборцев горел второй этаж частного дома по всей площади, уточнили в ведомстве.

— Двое пострадавших доставлены в больницу. Дом поврежден огнем по всей площади — 91 квадратный метр. На месте пожара были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются, — сказано в Telegram-канале МЧС Якутии.

Дознаватели предварительной причиной пожара установили короткое замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.

27 января сотрудники Следственного комитета РФ опубликовали видео из хостела в подмосковной Балашихе, где произошел пожар. На кадрах, опубликованных пресс-службой ведомства, видны последствия возгорания. Причиной возгорания стал розжиг углей для обогрева на втором этаже здания.