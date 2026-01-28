В США юноша угнал машину, заявив, что ему необходимо навестить бабушку

Восемнадцатилетний юноша Кеннет Ширс в американском штате Флорида угнал машину у местной жительницы, которой угрожал пистолетом. Обращаясь к женщине, он извинился перед ней и объяснил свои действия необходимостью навестить свою бабушку, сообщило издание Daily Mail, статью которой перевёл aif.ru.
Его лицо скрывала маска. Инцидент произошёл на парковке в городе Орландо вечером 24 января. После случившегося полицейские начали погоню за автомобилем, которым управлял Ширс.
В ходе преследования юноша врезался в другую машину. Ширс был арестован. Женщина, машину которой забрал злоумышленник, заявила, что сначала не поверила намерениям молодого человека. Жертва угона спросила, не шутит ли он.
Она призналась, что после ей стало страшно. Женщина, которая является матерью троих детей, отметила, что подозреваемый мог забрать её деньги, кредитные карты, украшения или другие вещи, но решил присвоить только автомобиль.
Жертва преступления уточнила, что просила злоумышленника отпустить её и предлагала подвезти до нужного ему места. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание, что Ширс пообещал ей вернуть угнанный автомобиль. В результате ДТП, в которое он попал при погоне, машина получила существенные повреждения.
Полицейские добавили, что у молодого человека никогда не было водительских прав. Ему предъявлены обвинения в угоне автомобиля с применением огнестрельного оружия, умышленном побеге от полиции, оставлении места ДТП и управлении транспортным средством без водительского удостоверения.
Напомним, в середине сентября в городе Дауни в штате Калифорния мужчина угнал автомобиль скорой помощи с места преступления в тот момент, когда сотрудники экстренных служб занимались убитым. При этом злоумышленник был полностью обнажен ниже пояса.