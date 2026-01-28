В Бердске затопило дорогу из-за коммунальной аварии

Глава Бердска отметил, что перекресток будет перекрыт — от остановки «Космическая» до остановки «Черемушки». Поэтому водителям, которые планировали свою поездку через данный участок, нужно выбирать альтернативные пути. Кроме того, в связи с перекрытием изменили маршруты автобусов № 4, 6 и 7.