В Бердске затопило дорогу из-за коммунальной аварии

В Бердске около двух часов ночи 28 января на магистральном водоводе в районе улиц Черемушная и Космическая произошла авария. Из-за этого была затоплена проезжая часть. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Семен Лапицкий.
— Аварию на коммунальных сетях устранили. Сейчас дорожная техники приступила к ликвидации последствий и приведению дорожной сети в порядок, — добавил он.
Глава Бердска отметил, что перекресток будет перекрыт — от остановки «Космическая» до остановки «Черемушки». Поэтому водителям, которые планировали свою поездку через данный участок, нужно выбирать альтернативные пути. Кроме того, в связи с перекрытием изменили маршруты автобусов № 4, 6 и 7.