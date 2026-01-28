Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бердске затопило дорогу из-за коммунальной аварии

Дефект выявили на магистральном водоводе в районе улиц Черемушная и Космическая.

Источник: Комсомольская правда

В Бердске около двух часов ночи 28 января на магистральном водоводе в районе улиц Черемушная и Космическая произошла авария. Из-за этого была затоплена проезжая часть. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Семен Лапицкий.

— Аварию на коммунальных сетях устранили. Сейчас дорожная техники приступила к ликвидации последствий и приведению дорожной сети в порядок, — добавил он.

Глава Бердска отметил, что перекресток будет перекрыт — от остановки «Космическая» до остановки «Черемушки». Поэтому водителям, которые планировали свою поездку через данный участок, нужно выбирать альтернативные пути. Кроме того, в связи с перекрытием изменили маршруты автобусов № 4, 6 и 7.