Сицилийский город оказался на краю обрыва из-за мощного оползня

Итальянский город Нишеми на Сицилии оказался в зоне чрезвычайной опасности после разрушительного шторма. Стихия спровоцировала масштабный оползень, который буквально подтачивает территорию населённого пункта.

Источник: Life.ru

В Италии эвакуировали 1500 человек из-за оползня в Нишеми. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dipartimento Protezione Civile.

Как сообщил мэр города Массимилиано Конти, обвал грунта растянулся примерно на четыре километра и продолжает активно смещаться. Глава муниципалитета обратился к жителям с экстренным предупреждением, призвав не недооценивать угрозу и соблюдать меры безопасности.

По его словам, пострадавших среди населения нет, однако повреждения получили жилые дома. Из-за сохраняющейся активности оползня власти уже эвакуировали около 1500 человек. При этом существует реальный риск того, что образовавшийся разлом может дойти до центральной части города и вызвать новые разрушения.

Ранее Life.ru писал, что на Сицилии активизировался вулкан Этна. В ряде населённых пунктов выпал вулканический пепел, а в воздух поднялись столбы дыма и лавы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.