Сицилийский город оказался на краю обрыва из-за мощного оползня

По его словам, пострадавших среди населения нет, однако повреждения получили жилые дома. Из-за сохраняющейся активности оползня власти уже эвакуировали около 1500 человек. При этом существует реальный риск того, что образовавшийся разлом может дойти до центральной части города и вызвать новые разрушения.