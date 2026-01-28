Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Гудкова обжаловал штраф в размере 11 тысяч рублей за клип «Я узкий»

Адвокат телеведущего и шоумена Александра Гудкова обжаловал штраф в размере 11 тысяч рублей по административному протоколу об унижении достоинства в клипе «Я узкий». Это следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Адвокат телеведущего и шоумена Александра Гудкова обжаловал штраф в размере 11 тысяч рублей по административному протоколу об унижении достоинства в клипе «Я узкий». Это следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Жалоба защиты комика была зарегистрирована в суде 26 января, ее уже направили в апелляционную инстанцию. Рассмотрение жалобы назначено на февраль, уточняется в материалах.

Адвокат Гудкова от комментариев агентству отказался.

13 января Красногорский городской суд Московской области оштрафовал Александра Гудкова за публикацию песни «Я узкий» на 11 тысяч рублей. В инстанции заявили, что в композиции присутствует аранжировка песни SHAMAN, а также публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев 20 января высказался о том, что на песню Александра Гудкова «Я узкий», которая является пародией на композицию SHAMAN «Я русский», не стоило обращать внимания. Так он прокомментировал информацию, что из-за этой песни шоумена оштрафовали.

Узнать больше по теме
Артемий Лебедев: биография синеволосого дизайнера, путешественника и отца десятерых детей
Его имя часто попадает в новости, будь то очередной скандал или громкая работа. Рассмотрим биографию Артемия Лебедева — известного дизайнера, предпринимателя и спикера, любителя материться и заводить детей.
Читать дальше