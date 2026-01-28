Адвокат Гудкова обжаловал штраф в размере 11 тысяч рублей за клип «Я узкий»

Адвокат телеведущего и шоумена Александра Гудкова обжаловал штраф в размере 11 тысяч рублей по административному протоколу об унижении достоинства в клипе «Я узкий». Это следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Жалоба защиты комика была зарегистрирована в суде 26 января, ее уже направили в апелляционную инстанцию. Рассмотрение жалобы назначено на февраль, уточняется в материалах.
Адвокат Гудкова от комментариев агентству отказался.
13 января Красногорский городской суд Московской области оштрафовал Александра Гудкова за публикацию песни «Я узкий» на 11 тысяч рублей. В инстанции заявили, что в композиции присутствует аранжировка песни SHAMAN, а также публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев 20 января высказался о том, что на песню Александра Гудкова «Я узкий», которая является пародией на композицию SHAMAN «Я русский», не стоило обращать внимания. Так он прокомментировал информацию, что из-за этой песни шоумена оштрафовали.