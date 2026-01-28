На Байкале в районе Бирхина под лед провалилась машина, ищут двух человек

— Пренебрежение элементарными правилами безопасности обернулось бедой. Из года в год мы предупреждаем о трагедиях. И каждый раз находятся люди, уверенные в собственной неуязвимости и крепости льда. Если б только уверенность могла спасать… Обычно после таких провалов помогать уже поздно, — сказал глава региона.