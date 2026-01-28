На Байкале в районе Бирхина под лед провалилась машина, ищут двух человек

На озере Байкал в районе залива Бирхин под лед провалился легковой автомобиль. Спасатели ищут двух человек, находившихся в машине. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал происшествие.
— Пренебрежение элементарными правилами безопасности обернулось бедой. Из года в год мы предупреждаем о трагедиях. И каждый раз находятся люди, уверенные в собственной неуязвимости и крепости льда. Если б только уверенность могла спасать… Обычно после таких провалов помогать уже поздно, — сказал глава региона.
Сейчас ледовая обстановка на водоемах региона остается опасной. Спасатели сообщают, что в районе поселков Листвянка и Бугульдейка произошел разрыв льда, там наблюдается открытая вода и множество трещин. На Ангаре от истока до Ангарских хуторов также есть открытая вода, толщина льда на остальных участках колеблется от 5 до 40 сантиметров.
В области официально открыты 42 ледовые переправы. ГУ МЧС по Иркутской области призывает пользоваться только ими и не выезжать на лед вне специально оборудованных трасс, так как это смертельно опасно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что вдоль Кругобайкальской железной дороги появилась 10-километровая трещина во льду.