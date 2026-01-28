Под Новосибирском депутат предстанет перед судом за избиение коллеги

В Новосибирской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении депутата Бердска, обвиняемого в нанесении побоев коллеге во время заседания городского Совета. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура региона завершила расследование и направила материалы дела в суд. 44-летнего парламентария обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью своему коллеге в связи с исполнением общественного долга (п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ).
Инцидент произошёл 25 июня 2025 года на заседании одного из комитетов. В ходе обсуждения приоритетов исполнения наказов избирателей между депутатами возник острый спор, который перерос в физическое столкновение. Обвиняемый ударил коллегу по голове, в результате чего тот получил телесные повреждения, квалифицированные судебно-медицинской экспертизой как лёгкий вред здоровью.
Материалы дела направлены мировому судье Бердска для рассмотрения по существу. В случае признания вины депутату грозит до двух лет лишения свободы и ограничение на занятие определённых должностей.