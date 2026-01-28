Под Новосибирском депутат предстанет перед судом за избиение коллеги

Инцидент произошёл 25 июня 2025 года на заседании одного из комитетов. В ходе обсуждения приоритетов исполнения наказов избирателей между депутатами возник острый спор, который перерос в физическое столкновение. Обвиняемый ударил коллегу по голове, в результате чего тот получил телесные повреждения, квалифицированные судебно-медицинской экспертизой как лёгкий вред здоровью.