Законодатель США подверглась нападению в Миннеаполисе во время выступления

Правонарушителя задержали, после чего Ильхан Омар продолжила выступление.

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота) подверглась нападению неизвестного мужчины во время выступления в Миннеаполисе.

Телеканал Fox News вел трансляцию мероприятия. На видеозаписи можно наблюдать, как после призыва Омар отправить в отставку или подвергнуть импичменту министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и упразднить Службу иммиграционного и таможенного контроля из зрительного зала вышел человек и распылил некую жидкость в ее направлении. Как пишут американские СМИ, у вещества был резкий запах.

Правонарушителя задержали, после чего законодатель продолжила выступление.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Омар. Американский лидер подозревает ее в причастности к мошенничеству и незаконному обогащению.

