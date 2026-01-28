В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек, ещё двое в реанимации

Как сообщили в министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха, сообщение о возгорании поступило около 01:49 по якутскому времени. К моменту прибытия первых пожарных подразделений дом был полностью охвачен огнём, а сильное задымление и мороз около минус 38 градусов сильно затрудняли работу спасателей. Предварительно установлено, что причиной пожара могла стать неисправная проводка.
По информации ведомства, ещё двое человек, включая ребёнка, получили серьёзные ожоги и доставлены в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. На тушение были привлечены 18 человек и две единицы техники, открытое горение удалось ликвидировать к утру. Сейчас на месте продолжаются работы по разбору завалов, следователи устанавливают точные причины возгорания, а прокуратура Нюрбинского взяла дело на контроль, чтобы дать правовую оценку происшествию.
