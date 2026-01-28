Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек, ещё двое в реанимации

В селе Нюрбачан Нюрбинского района Якутии произошла трагедия. В двухэтажном деревянном доме вспыхнул пожар, унёсший жизни пятерых жителей, включая троих детей.

Источник: Life.ru

Как сообщили в министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха, сообщение о возгорании поступило около 01:49 по якутскому времени. К моменту прибытия первых пожарных подразделений дом был полностью охвачен огнём, а сильное задымление и мороз около минус 38 градусов сильно затрудняли работу спасателей. Предварительно установлено, что причиной пожара могла стать неисправная проводка.

По информации ведомства, ещё двое человек, включая ребёнка, получили серьёзные ожоги и доставлены в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. На тушение были привлечены 18 человек и две единицы техники, открытое горение удалось ликвидировать к утру. Сейчас на месте продолжаются работы по разбору завалов, следователи устанавливают точные причины возгорания, а прокуратура Нюрбинского взяла дело на контроль, чтобы дать правовую оценку происшествию.

Ранее Life.ru писал, что на Урале пожар в конюшне унёс жизни 15 лошадей. Трагедия произошла в деревне Боярка. Огонь тушили всю ночь, но ни одно животное не удалось спасти.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.