«Упал, выходя из вагончика»: рабочий получил серьезные травмы на предприятии

В Чунском районе рабочий при падении из вагончика получил тяжелую травму.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чунском районе на предприятии по обработке древесины рабочий получил тяжелую производственную травму. Как сообщили КП-Иркутск в Государственной инспекции труда региона, 22 января 2026 года, выходя из вагончика в лесу в 150 км от поселка Октябрьский, мужчина потерял равновесие и упал.

Врачи диагностировали закрытый перелом костей таза и разрыв тазовых сочленений. Представитель работодателя оперативно доставил пострадавшего до места, где ловила связь, откуда вызвали скорую помощь.

— Приоритет инспекции — максимальная защита здоровья работников. Создана комиссия, которая выяснит все причины произошедшего. Мы уже начали проверку организации охраны труда на предприятии, — прокомментировал заместитель руководителя Госинспекции Роман Радушевский.

Комиссия оценит качество инструктажей по технике безопасности и то, как на предприятии контролируют соблюдение правил охраны труда.

