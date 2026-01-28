«Упал, выходя из вагончика»: рабочий получил серьезные травмы на предприятии

В Чунском районе на предприятии по обработке древесины рабочий получил тяжелую производственную травму. Как сообщили КП-Иркутск в Государственной инспекции труда региона, 22 января 2026 года, выходя из вагончика в лесу в 150 км от поселка Октябрьский, мужчина потерял равновесие и упал.
Врачи диагностировали закрытый перелом костей таза и разрыв тазовых сочленений. Представитель работодателя оперативно доставил пострадавшего до места, где ловила связь, откуда вызвали скорую помощь.
— Приоритет инспекции — максимальная защита здоровья работников. Создана комиссия, которая выяснит все причины произошедшего. Мы уже начали проверку организации охраны труда на предприятии, — прокомментировал заместитель руководителя Госинспекции Роман Радушевский.
Комиссия оценит качество инструктажей по технике безопасности и то, как на предприятии контролируют соблюдение правил охраны труда.
