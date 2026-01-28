Ричмонд
В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА повреждены четыре частных дома

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Четыре частных дома повреждены в результате атаки беспилотников в Северском районе Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

Источник: Соцсети

«В Северском районе в результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы. В хуторе Свободный обломки БПЛА повредили два частных дома, в них выбило стекла в окнах. И еще два — в станице Северской. В одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом — выбило стекла», — говорится в сообщении.

