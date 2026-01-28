В Новосибирской области пенсионерка ради мошенников заложила квартиру

79-летняя жительница Новосибирской области стала жертвой телефонных мошенников. В итоге она лишилась 930 тысяч рублей. В эту сумму вошли ее личные сбережения, кредитные средства и деньги, полученные взаймы у знакомых. При этом для получения кредита ей пришлось заложить квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.