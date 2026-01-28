В Новосибирской области пенсионерка ради мошенников заложила квартиру

79-летняя жительница Новосибирской области стала жертвой телефонных мошенников. В итоге она лишилась 930 тысяч рублей. В эту сумму вошли ее личные сбережения, кредитные средства и деньги, полученные взаймы у знакомых. При этом для получения кредита ей пришлось заложить квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Пенсионерка перевела средства на указанные телефонными мошенниками банковские счета, под предлогом оказания помощи в возврате денежных средств, которые ранее пенсионерка внесла в одну из «финансовых пирамид», — уточнили в пресс-службе.
Спустя время банк, который выдал пенсионерке кредит под залог единственной квартиры, обратился в Арбитражный суд с требованием признать ее банкротом. А региональная прокуратура в рамках рассмотрения этого дела потребовала признать кредитный договор и договор залога квартиры недействительными. Арбитражный суд поддержал требования прокурора. За пенсионеркой сохранено право собственности на квартиру.