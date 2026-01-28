Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области пенсионерка ради мошенников заложила квартиру

Прокуратура помогла 79-летней женщине не лишиться единственного жилья.

Источник: Комсомольская правда

79-летняя жительница Новосибирской области стала жертвой телефонных мошенников. В итоге она лишилась 930 тысяч рублей. В эту сумму вошли ее личные сбережения, кредитные средства и деньги, полученные взаймы у знакомых. При этом для получения кредита ей пришлось заложить квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Пенсионерка перевела средства на указанные телефонными мошенниками банковские счета, под предлогом оказания помощи в возврате денежных средств, которые ранее пенсионерка внесла в одну из «финансовых пирамид», — уточнили в пресс-службе.

Спустя время банк, который выдал пенсионерке кредит под залог единственной квартиры, обратился в Арбитражный суд с требованием признать ее банкротом. А региональная прокуратура в рамках рассмотрения этого дела потребовала признать кредитный договор и договор залога квартиры недействительными. Арбитражный суд поддержал требования прокурора. За пенсионеркой сохранено право собственности на квартиру.