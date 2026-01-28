Ричмонд
В Куршевеле вспыхнул пятизвёздочный отель, более ста человек эвакуированы

Более ста человек были вынуждены покинуть пятизвёздочный отель на престижном французском горнолыжном курорте Куршевель из-за крупного пожара. Инцидент произошёл вечером 27 января в здании Hôtel des Grandes Alpes, расположенном в районе Куршевель 1850.

В Куршевеле вспыхнул пятизвёздочный отель. Видео Х / Infos Françaises.

Как сообщила префектура департамента Савойя, возгорание началось около семи часов вечера в мансарде отеля. На место происшествия были немедленно направлены 60 пожарных и 50 единиц спецтехники для ликвидации огня. Благодаря оперативной эвакуации информация о погибших или пострадавших на данный момент отсутствует.

Власти призвали местных жителей и туристов избегать района, где продолжается тушение пожара, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Ранее в городском округе Балашиха в результате пожара в хостеле погибли четыре человека. К ликвидации возгорания были привлечены 12 человек и три единицы техники. Обстоятельства происшествия и причины пожара устанавливаются.

