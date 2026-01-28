Бывший замглавы Курской области Дедов рассказал в суде о «домашнем задании»: о взятках по фортификациям

По данным свидетеля преступлений с фортификациями Максима Савосина, пропало два опорных пункта. Контроль за их возведением осуществлял Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов. Свидетель сообщил, что строительство контролировалось также управлением капстроительства. По его словам, один из последних контрактов был подписан им самим.