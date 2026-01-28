Бывший замглавы Курской области Дедов рассказал в суде о «домашнем задании»: о взятках по фортификациям

Экс-заместитель главы Курской области Алексей Дедов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он мог руководить преступной группой. В суде Алексей Дедов заверил, что не брал никаких взяток за строительство Курских фортификаций. При этом он сообщил о передаче откатов бывшему губернатору области. Об этом сообщает ТАСС.
По имеющимся данным, Алексей Дедов называл получение взятки за возведение фортификаций «домашним заданием». Однако во время допроса он все же охарактеризовал их как «незаконное вознаграждение».
«Я эти денежные средства в полном объеме передал Смирнову Алексею Борисовичу», — заявил Алексей Дедов.
Алексей Смирнов был губернатором Курской области до 2024 года. Его также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он мог состоять в преступной группе вместе с Алексеем Дедовым.
Кроме того, в деле может быть замешан гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин. Как свидетельствуют материалы, вместе с подчиненными он обеспечил заключение с «КТК сервисом» договора подряда на возведение Курских фортификационных сооружений.
По данным свидетеля преступлений с фортификациями Максима Савосина, пропало два опорных пункта. Контроль за их возведением осуществлял Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов. Свидетель сообщил, что строительство контролировалось также управлением капстроительства. По его словам, один из последних контрактов был подписан им самим.
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев признался, что изначально планировал получить доход от строительства оборонительных сооружений. При этом он осознал преступность замысла, когда был глубоко вовлечен в сложную схему. Максим Васильев заявил, что слишком поздно понял противоправный характер совершенных действий. Он объяснил участие в схеме желанием заработать.
Всего в ходе противоправного мероприятия другие фигуранты дела получили не менее 805 миллионов рублей. Генпрокуратура обратилась в суд с иском в отношении фигурантов. Владимир Лукин в 2024 году был арестован. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при возведении оборонительных сооружений.