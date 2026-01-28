Во французском Куршевеле эвакуировали под сотню человек из-за пожара

В Куршевеле на территории курортного отеля вспыхнул пожар.
Более 80 постояльцев и сотрудников были эвакуированы из пятизвездочного отеля Grandes Alpes Hotel в Куршевеле (Савойя, французские Альпы) из ‑за крупного пожара. Об этом сообщила пожарно-спасательная служба Савойи, информацию также передало агентство AFP.
«В фешенебельном горнолыжном курорте Куршевель в пятизвездочном отеле произошел пожар. Местная пожарная служба сообщила, что 83 человека были эвакуированы и размещены в новых домах. Сообщений о жертвах нет», — передает The Mirror, ссылаясь на AFP.
По словам представителей пожарно-спасательной службы Савойи в соцсети X, главная сложность связана с распространением огня по кровле гостиницы. На место происшествия стянуты дополнительные силы, а «на данный момент жертв нет». Эвакуированных постояльцев заселили в других гостиницах на территории курорта.
Всего, по данным спасателей, задействовано более 60 пожарных и 42 единицы техники. Они работают в условиях плотной застройки и сложного горного рельефа. Крыша отеля покрыта толстым слоем снега, что затрудняет поиск зон прорыва пламени и дымоходов, через которые огонь может выйти наружу и усиливаться. Пожарные продолжают разбор конструкций, чтобы локализовать очаг. Причины возгорания пока не установлены.
Инцидент в Куршевеле произошел вскоре после другого крупного ЧП на альпийском курорте. В новогоднюю ночь в баре Le Constellation в швейцарской Кран-Монтане произошел взрыв и пожар, в результате которого погибли около 40 человек и еще около 100 получили ранения.