Во французском Куршевеле эвакуировали под сотню человек из-за пожара

Всего, по данным спасателей, задействовано более 60 пожарных и 42 единицы техники. Они работают в условиях плотной застройки и сложного горного рельефа. Крыша отеля покрыта толстым слоем снега, что затрудняет поиск зон прорыва пламени и дымоходов, через которые огонь может выйти наружу и усиливаться. Пожарные продолжают разбор конструкций, чтобы локализовать очаг. Причины возгорания пока не установлены.