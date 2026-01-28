Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае украинские БПЛА повредили четыре частных дома

В Северском районе Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ повреждены четыре частных дома. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным оперштаба, никто из жителей края, к счастью, не пострадал. В хуторе Свободный обломки вражеских БПЛА повредили два частных дома: в них выбило стёкла. Еще два дома пострадали в станице Северской: в одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом — выбиты стёкла. На местах продолжают работать оперативные службы для устранения последствий атаки.

Ранее Life.ru писал, что в пригороде Таганрога ночью в среду раздалась серия взрывов. Местные жители слышали громкие хлопки и видели вспышки в небе, сработала система ПВО. По предварительным данным, она была приведена в действие для отражения атак украинских беспилотников на город и окрестности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше