В России выходит из колонии бывший главный нарколог страны: суд освободил его от наказания

Бывший главный нарколог России Евгений Брюн осужден по делу о завышенных ценах на тест-контейнеры для анализов на запрещенные вещества. Однако суд освободил его от отбытия наказания. Ранее Евгений Брюн находился в колонии, пишет РИА Новости.