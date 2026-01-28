Ричмонд
В России выходит из колонии бывший главный нарколог страны: суд освободил его от наказания

Источник: Комсомольская правда

Бывший главный нарколог России Евгений Брюн осужден по делу о завышенных ценах на тест-контейнеры для анализов на запрещенные вещества. Однако суд освободил его от отбытия наказания. Ранее Евгений Брюн находился в колонии, пишет РИА Новости.

Как рассказал участник процесса, экс-главному наркологу суд назначил семь лет колонии. Однако он выйдет раньше.

«Суд освободил Евгения Брюна от отбытия наказания в виде лишения свободы в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы», — сообщил собеседник агентства.

Между тем бывший заместитель главы Курской области Алексей Дедов заявил, что не брал никаких взяток за строительство Курских фортификаций. При этом он сообщил о передаче откатов бывшему губернатору региона.