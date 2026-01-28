Сальдо раскрыл зверства ВСУ в отношении медиков за последние полгода

«За последние полгода зафиксировано более 20 атак на автомобили скорой помощи и другой медицинский транспорт. Повреждено более 20 машин, четыре уничтожены безвозвратно», — сказал он в беседе с ТАСС. Губернатор добавил, что речь идет как о санитарных автомобилях, так и о транспорте, который задействован в эвакуации раненых и доставке медикаментов.