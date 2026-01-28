АP: число жертв снежной бури в США выросло до 42 человек

Ранее газета USA Today сообщала о 34 погибших, однако новые данные учитывают дополнительные случаи, в том числе гибель трех братьев в Техасе, которые утонули в замерзшем пруду. Сильные морозы и опасные погодные условия по-прежнему сохраняются во многих штатах.