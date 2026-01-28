АP: число жертв снежной бури в США выросло до 42 человек

Число жертв мощной снежной бури в США увеличилось как минимум до 42 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press, уточняя, что стихия продолжает оказывать влияние на ряд регионов страны.
Ранее газета USA Today сообщала о 34 погибших, однако новые данные учитывают дополнительные случаи, в том числе гибель трех братьев в Техасе, которые утонули в замерзшем пруду. Сильные морозы и опасные погодные условия по-прежнему сохраняются во многих штатах.
Непогода также привела к масштабным отключениям электроэнергии. По информации сервиса Poweroutage, без света остаются около 450 тысяч домов, при этом наибольшее число отключений зафиксировано в южных регионах США.
Ранее fвиаперевозчики были вынуждены отменить более 10 тыс. рейсов в Соединенных Штатах из-за исторического снегопада, а также угрозы торнадо.