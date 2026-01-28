В Куршевеле из-за пожара из отеля эвакуировали более 80 человек

Вечером во вторник в пятизвездочном отеле Les Grandes Alpes, расположенном на курорте Куршевель-1850, вспыхнул пожар. Об этом пишет газета Le Dauphiné Libéré, материал перевел aif.ru.
Огонь распространился по кровле сложной конструкции, что существенно осложнило работу пожарных и создало угрозу перекидывания пламени на соседние постройки. Экстренные службы были оперативно привлечены к ликвидации возгорания, ситуация оставалась напряженной в течение нескольких часов.
В результате происшествия пострадавших нет. Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются, расследование продолжается.
Ранее стало известно, что жертвами пожара в Московской области стали четыре человека. Помимо этого, был госпитализирован 15-летний подросток, у которого медики выявили признаки отравления угарным газом.