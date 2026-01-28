В Куршевеле из-за пожара из отеля эвакуировали более 80 человек

Огонь распространился по кровле сложной конструкции, что существенно осложнило работу пожарных и создало угрозу перекидывания пламени на соседние постройки. Экстренные службы были оперативно привлечены к ликвидации возгорания, ситуация оставалась напряженной в течение нескольких часов.