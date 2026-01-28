В Новой Зеландии при крушении вертолета погибли два человека

Также сообщается, что авария произошла в малонаселенном районе Пекакарики Хилл, расположенном в 40 км к северу от Веллингтона. Полиции стало известно о произошедшем после срабатывания автоматической системы оповещения о крушении, которой был оснащен разбившийся вертолет. Обломки воздушного судна и тела пилота и пассажира были найдены в ходе 7-часовой поисковой операции.