В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

«Минувшей ночью и утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в двух районах — Азовском и Чертковском. На данный момент работа по отражению воздушной атаки продолжается. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — написал он в своем Telegram-канале.
