Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Беспилотники уничтожены в Азовском и Чертковском районах Ростовской области. Работа по отражению воздушной атаки продолжается, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«Минувшей ночью и утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в двух районах — Азовском и Чертковском. На данный момент работа по отражению воздушной атаки продолжается. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — написал он в своем Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше