Тюремщица попала за решетку за интим с заключенным в комнате для молитв

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Дейл и Шариф вступали в интимную связь на территории исправительного учреждения, в том числе в комнате для молитв. Помимо этого, сотрудница тюрьмы была вовлечена в незаконную деятельность в интересах заключенного: она участвовала в передаче наркотиков и пронесла в учреждение мобильный телефон.