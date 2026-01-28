Welt: казначей швейцарского ФК использовал деньги клуба для просмотра порно

Швейцарский футбольный клуб «Эрстфельд» оказался в центре громкого скандала, вышедшего далеко за пределы страны. Об этом пишет Welt, материал перевел aif.ru.
Как следует из официального сообщения клуба, его казначей в период с января 2024 года по ноябрь 2025 года незаконно присвоил 173 296 швейцарских франков, что эквивалентно примерно 189 тысячам евро.
Информация о нарушениях стала достоянием общественности после публикации в СМИ, которые сообщили, что средства расходовались на подписки на OnlyFans и другие сайты с контентом для взрослых. В самом клубе не стали подтверждать эту информацию напрямую, отметив, что деньги казначей использовал «в личных целях».
В ходе внутренней проверки было установлено, что по счетам проводились операции, не связанные с деятельностью клуба, после чего были приняты меры для предотвращения дальнейшего ущерба. Казначей был немедленно отстранён от должности и подписал соглашение о полном возмещении присвоенных средств.
Ранее лидирующий в предвыборной гонке за место в Сенате от Техаса политик Джеймс Таларико оказался в центре скандала из-за подписок на авторов контента для взрослых на платформе OnlyFans.