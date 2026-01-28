СК возбудил уголовное по факту гибели трех детей и двух взрослых при пожаре

В Якутии возбуждено уголовное дело после пожара в частном доме в селе Нюрбачан, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, дело возбуждено Нюрбинским межрайонным следственным отделом по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
На месте происшествия обнаружены тела детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, их матери и родственника. В реанимации находятся четырёхлетняя девочка и её мать 1999 года рождения, их состояние оценивается как крайне тяжелое.
Пожар произошёл ночью в деревянном жилом доме, в настоящее время на месте продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что в российском регионе при пожаре в частном доме погибли пять человек.
