СК возбудил уголовное по факту гибели трех детей и двух взрослых при пожаре

В Якутии возбуждено уголовное дело после пожара в частном доме в селе Нюрбачан, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, дело возбуждено Нюрбинским межрайонным следственным отделом по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.