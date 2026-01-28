Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное по факту гибели трех детей и двух взрослых при пожаре

В Якутии возбуждено уголовное дело после пожара в частном доме в селе Нюрбачан, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей.

В Якутии возбуждено уголовное дело после пожара в частном доме в селе Нюрбачан, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, дело возбуждено Нюрбинским межрайонным следственным отделом по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте происшествия обнаружены тела детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, их матери и родственника. В реанимации находятся четырёхлетняя девочка и её мать 1999 года рождения, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Пожар произошёл ночью в деревянном жилом доме, в настоящее время на месте продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в российском регионе при пожаре в частном доме погибли пять человек.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.