Разведка США сомневается, что глава Венесуэлы Родригес будет выполнять их указы

Делси Родригес стала временным президентом после того, как 3 января США захватили бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его из страны, чтобы судить в США за «наркотерроризм», передают VSE42.RU. Затем 15 января директор ЦРУ Джон Ратклифф посетил Каракас и провел переговоры с Родригес о политическом будущем Венесуэлы. Уже позднее в интернете появились аудиозаписи, на которых Родригес признается, что американские военные угрожали ее убить, а также других представителей венесуэльских властей.