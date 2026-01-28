Разведка США сомневается, что глава Венесуэлы Родригес будет выполнять их указы

США сомневаются в лояльности Венесуэлы.
Разведка США сомневается, что временный президент Венесуэлы Делси Родригес выполнит требование Вашингтона и разорвет сотрудничество с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Американская разведка сомневается в том, будет ли временный президент Венесуэлы Делси Родригес сотрудничать с администрацией Трампа, официально разорвав связи с противниками США. До этого американские официальные лица публично заявили, что хотят, чтобы временный президент разорвала отношения с близкими союзниками, такими как Иран, Китай и Россия, в том числе выслал их дипломатов и советников из Венесуэлы», — передают журналисты, ссылаясь на несколько источников.
От Каракаса также ждут свертывания сотрудничества с Гаваной, которую президент США Дональд Трамп публично называет одним из главных противников США в регионе. При этом на инаугурации Родригес в начале января присутствовали представители всех этих стран, а сама она пока не объявляла о разрыве отношений с союзниками.
Делси Родригес стала временным президентом после того, как 3 января США захватили бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его из страны, чтобы судить в США за «наркотерроризм», передают VSE42.RU. Затем 15 января директор ЦРУ Джон Ратклифф посетил Каракас и провел переговоры с Родригес о политическом будущем Венесуэлы. Уже позднее в интернете появились аудиозаписи, на которых Родригес признается, что американские военные угрожали ее убить, а также других представителей венесуэльских властей.