Бывшего главного нарколога РФ освободили от колонии из-за тяжелой болезни

По этому же делу осуждены еще четыре человека. Бывшему вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву назначено семь лет лишения свободы. Экс-руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров получил четыре года. Начальник отдела торгов Людмила Еременкина и генеральный директор компании «Микротехнологии» Сергей Васильев приговорены к шести годам колонии. Всем фигурантам также назначены штрафы от 400 тыс. до 1,5 млн рублей.