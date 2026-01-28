Бывшего главного нарколога РФ освободили от колонии из-за тяжелой болезни

Бывший главный нарколог России Евгений Брюн освобожден от отбытия наказания в виде лишения свободы по делу о мошенничестве с тест-контейнерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника судебного процесса.
Решение принято в связи с заболеванием, которое признано несовместимым с содержанием в местах лишения свободы. Ранее суд приговорил Брюна к семи годам колонии за хищение средств при закупке тест-контейнеров для анализов на наркотики.
Как установили следствие и суд, в рамках контрактов для департамента здравоохранения Москвы были завышены цены на продукцию. Общий ущерб превысил 138 млн рублей. Ни один из фигурантов вину не признал.
По этому же делу осуждены еще четыре человека. Бывшему вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву назначено семь лет лишения свободы. Экс-руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров получил четыре года. Начальник отдела торгов Людмила Еременкина и генеральный директор компании «Микротехнологии» Сергей Васильев приговорены к шести годам колонии. Всем фигурантам также назначены штрафы от 400 тыс. до 1,5 млн рублей.
Ранее защита Брюна указывала на несогласие с выводами суда, обращая внимание на отсутствие фактической экспертизы рыночной стоимости тест-контейнеров. Адвокат также подчеркивал профессиональный вклад своего подзащитного в борьбу с алкоголизмом и наркоманией.
Весной 2025 года апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор без изменений. Защита обжаловала решение в кассационном порядке, заседание по жалобе назначено на 28 января.
