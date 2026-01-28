Мошенники посредством онлайн-игр втягивают детей в опасные задания

Мошенники под видом получения редкого артефакта в онлайн-игре выманивают у детей коды из СМС, а затем вынуждают их фотографировать объекты инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
По данным ведомства, злоумышленники выходят на связь с несовершеннолетними через популярные онлайн-игры. Под предлогом получения игрового бонуса или редкого артефакта они просят назвать код из СМС. После передачи данных контакт с ребенком прекращается.
Спустя некоторое время мошенники снова связываются с жертвой, но уже представляясь сотрудниками силовых структур. Детям сообщают о якобы готовящемся хищении денежных средств их семьи и предлагают вариант «спасения сбережений».
В рамках этой схемы злоумышленники дают задания, которые, по их словам, необходимы для предотвращения преступления. В частности, детей просят фотографировать различные объекты инфраструктуры и передавать снимки.
В МВД подчеркнули, что выполнение подобных указаний по просьбе неизвестных лиц является уголовно наказуемым деянием. Ведомство предупредило, что за фотографирование объектов инфраструктуры и участие в подобных схемах предусмотрена серьезная ответственность.
