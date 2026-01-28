Ричмонд
Болливуд во дворе: что на самом деле произошло у Алайского рынка

Vaib.uz (новости Узбекистана. 28 января). Помните вчерашний «болливудский боевик» в одном из дворов Ташкента, где мужчина буквально лез в окно едущего автомобиля? В соцсетях тогда быстро родилась версия, что это ревнивый муж, который не простил жене поездку со знакомым и решил устроить разборки в лучших традициях экшн-фильмов.

Источник: Vaib.Uz

Теперь ситуацию прокомментировали в ГУВД. Правда, ясности это добавило не слишком много.

По данным ведомства, инцидент произошёл 25 января примерно в 17:30 во дворе одного из многоквартирных домов, расположенного в тупике у Алайского рынка в Юнусабадском районе. Между мужчинами 49 и 33 лет на почве разногласий произошёл конфликт.

После словесной перепалки 33-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля Captiva, совершил столкновение с автомобилем Malibu, припаркованным у края дороги.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По её итогам обещают принять «законное решение».

В сухом остатке всё понятно лишь наполовину. Конфликт — был. Машины — столкнулись. А вот был ли во всей этой истории тот самый «шерше ля фам», из-за которого сцена выглядела как кадр из боевика, так и остаётся загадкой.