Болливуд во дворе: что на самом деле произошло у Алайского рынка

Теперь ситуацию прокомментировали в ГУВД. Правда, ясности это добавило не слишком много.
По данным ведомства, инцидент произошёл 25 января примерно в 17:30 во дворе одного из многоквартирных домов, расположенного в тупике у Алайского рынка в Юнусабадском районе. Между мужчинами 49 и 33 лет на почве разногласий произошёл конфликт.
После словесной перепалки 33-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля Captiva, совершил столкновение с автомобилем Malibu, припаркованным у края дороги.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По её итогам обещают принять «законное решение».
В сухом остатке всё понятно лишь наполовину. Конфликт — был. Машины — столкнулись. А вот был ли во всей этой истории тот самый «шерше ля фам», из-за которого сцена выглядела как кадр из боевика, так и остаётся загадкой.