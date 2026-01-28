Омичей предупредили о новой схеме мошенничества — звонки от «электриков»

Омичей предупредили о зафиксированной в стране новой схеме обмана, на которую уже попались невнимательные жители. Аферисты действуют нагло и убедительно, используя тему, которая волнует каждого, — возможное отключение электричества.
Злоумышленник по телефону представляется «мастером участка» или сотрудником энергосбытовой компании. Он сообщает жертве, что в её доме или районе в ближайшее время планируется отключение электроэнергии для проведения плановых или аварийных работ.
Чтобы выглядеть правдоподобно, мошенник проявляет «заботу»: предлагает опустить в почтовый ящик официальное уведомление. Однако для этого, якобы для проверки адреса и личности абонента, он просит подтвердить личные данные: ФИО, паспортные сведения, адрес, а иногда и коды из СМС.
Получив конфиденциальную информацию, преступники получают доступ к банковским счетам и электронным кошелькам жертвы, могут оформить на её имя кредиты или займы и совершить другие мошеннические действия.