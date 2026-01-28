Омичей предупредили о новой схеме мошенничества — звонки от «электриков»

Чтобы выглядеть правдоподобно, мошенник проявляет «заботу»: предлагает опустить в почтовый ящик официальное уведомление. Однако для этого, якобы для проверки адреса и личности абонента, он просит подтвердить личные данные: ФИО, паспортные сведения, адрес, а иногда и коды из СМС.