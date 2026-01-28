Shot: Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара и Северском районе Кубани

— Местные жители рассказали, что первая волна атак дронов ВСУ произошла около 02:00 в Северском районе. Всего было слышно около девяти взрывов. В небе мелькали яркие вспышки. В результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома в хуторе Свободный и станице Северская, — сказано в публикации.
Уточняется, что вторая волна атаки ВСУ произошла около 06:00. Взрывы были слышны в Юбилейном микрорайоне Краснодара, пгт Яблоновский и в Северском районе Кубани.
В данный момент официальной информации о пострадавших не поступало.
В эту же ночь около пяти взрывов прозвучало в пригороде Таганрога Ростовской области. Силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщили Telegram-каналу Shot местные жители. Также взрывы были слышны в Азове.