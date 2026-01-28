Ричмонд
Shot: Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара и Северском районе Кубани

Серия взрывов прозвучала в пригороде Краснодара и Северском районе Кубани. Силы противовоздушной обороны отражают уже вторую волну атаки украинских БПЛА. Об этом в среду, 28 января, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что первая волна атак дронов ВСУ произошла около 02:00 в Северском районе. Всего было слышно около девяти взрывов. В небе мелькали яркие вспышки. В результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома в хуторе Свободный и станице Северская, — сказано в публикации.

Уточняется, что вторая волна атаки ВСУ произошла около 06:00. Взрывы были слышны в Юбилейном микрорайоне Краснодара, пгт Яблоновский и в Северском районе Кубани.

В данный момент официальной информации о пострадавших не поступало.

В эту же ночь около пяти взрывов прозвучало в пригороде Таганрога Ростовской области. Силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщили Telegram-каналу Shot местные жители. Также взрывы были слышны в Азове.

