В Турции мужчина застрелил свою жену и мать семерых детей

В турецком городе Манис произошла стрельба, в результате которой погибла 41-летняя Пинар Караташ. По предварительным данным, смертельное ранение ей нанес ее супруг Хайреттин Караташ, с которым она находилась в процессе развода и в отношении которого ранее был выдан запретительный ордер. Об этом пишет Hürriyet, материал перевел aif.ru.
Инцидент случился около 11:15 утра в квартале Марешал Февзи Чакмак. На улице Пинар Караташ столкнулась с мужем, после чего мужчина достал пистолет и выстрелил ей в шею. Женщина упала на месте, а нападавший попытался скрыться. Очевидцы происшествия сообщили о случившемся в экстренные службы.
Прибывшие медики констатировали смерть Пинар Караташ, которая являлась матерью семерых детей. Полиция оцепила район и вскоре задержала подозреваемого примерно в 300 метрах от места преступления.
