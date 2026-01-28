В Турции мужчина застрелил свою жену и мать семерых детей

В турецком городе Манис произошла стрельба, в результате которой погибла 41-летняя Пинар Караташ. По предварительным данным, смертельное ранение ей нанес ее супруг Хайреттин Караташ, с которым она находилась в процессе развода и в отношении которого ранее был выдан запретительный ордер. Об этом пишет Hürriyet, материал перевел aif.ru.