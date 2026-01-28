Бастрыкин поручил возбудить дело после ЧП с ослепшей на один глаз девочкой

Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по информации о травмировании малолетней девочке в Омске.
Инцидент произошел в августе 2024 года. Как сообщает во вторник, 27 января 2026 года, Информационный центр СК России, 11-летняя девочка получила травму глаза, когда мальчик бросил в ее сторону металлический предмет.
«В сети Интернет сообщается о несогласии жительницы города Омска с ходом установления обстоятельств травмирования ее 11-летней дочери. В августе 2024 года мальчик в ходе ссоры со сверстником бросил металлический предмет в сторону малолетней, не принимавшей участие в конфликте, причинив ей повреждение глаза. Пострадавшая, несмотря на длительное лечение, практически утратила зрительную функцию. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — говорится в сообщении инфоцентра.
Ранее сообщалось, что глаз девочки видит всего на 2%, а кроме того, ей навсегда запретили активный отдых.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.