Два миллиона и дело открыто: хабаровского телеведущего осудили за взятку

Хабаровский тележурналист, пытаясь замять дело знакомого, предстал перед судом за взятку. Его помощника из транспортной полиции ждет лишение свободы в колонии. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В 2024 году товарищ ведущего, будучи фигурантом уголовного дела, попросил опубликовать информацию о его якобы незаконном задержании. За помощью журналист обратился к знакомому из транспортной полиции, который посоветовал дать 2 миллиона сотрудникам правоохранительных органов. При передаче корреспондента задержали, а полицейский, попытавшийся скрыться, был пойман в Приамурье.
Суд приговорил бывшего руководителя отдела полиции к 4 годам колонии общего режима с лишением на 2 года права занимать руководящие должности в госорганах. Телеведущий получил наказание в виде штрафа в размере взятки. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.