Два миллиона и дело открыто: хабаровского телеведущего осудили за взятку

Суд приговорил бывшего руководителя отдела полиции к 4 годам колонии общего режима с лишением на 2 года права занимать руководящие должности в госорганах. Телеведущий получил наказание в виде штрафа в размере взятки. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.