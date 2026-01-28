Житель Таиланда вернулся домой через две недели после собственных похорон

Как пишет издание Mothership, в начале января родственникам официально сообщили о смерти мужчины на севере страны. Позднее семье передали тело, которое было захоронено в соответствии с традициями. Ошибка вскрылась лишь тогда, когда сам «умерший» вернулся домой, чем поверг родных в оцепенение.
После инцидента специалисты провели эксгумацию и установили личность погибшего. Останки передали настоящей семье умершего, а власти начали расследование, чтобы выяснить, на каком этапе произошла фатальная путаница и почему тело оказалось ошибочно передано другим родственникам.
Ранее Life.ru писал, что на Пхукете мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной в гостиничном номере и отрезал ей язык. После убийства он попытался скрыться, но вскоре сам сдался полиции.
