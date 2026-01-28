Ричмонд
В двух районах Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА

В двух районах Ростовской области были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты.

Источник: Аргументы и факты

В Азовском и Чертковском районах Ростовской области были уничтожены беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, мероприятия по отражению воздушной атаки в настоящее время не завершены. Специализированные службы остаются в повышенной готовности и контролируют обстановку в районах возможной угрозы.

Также подчеркивается, что в регионе по-прежнему сохраняется опасность повторного применения беспилотников. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.

Ранее ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по деревне Горицы Погарского района Брянской области. В результате атаки пострадал мирный житель.

