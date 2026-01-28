Следствие раскрыло улики против «загадочного убийцы» из США

Американские следователи обнародовали ключевые доказательства по делу Брайана Кобергера, осужденного за убийство четырех студентов Университета Айдахо. Об этом сообщает New York Post.
Кобергер в июле 2025 года был приговорен к пожизненному лишению свободы за преступление, совершенное в ноябре 2022 года в городе Москоу. До последнего момента он отрицал вину, а защита добивалась проведения дополнительных экспертиз. Однако 3 июля подсудимый пошел на сделку со следствием и признался в убийстве, чтобы избежать смертной казни.
В январе были впервые опубликованы фотографии с места преступления и материалы дела. Одним из ключевых доказательств стали ножны от ножа с клинком длиной около 33 см, найденные в доме. Экспертиза выявила на них ДНК Кобергера. Следствие также установило, что за несколько месяцев до убийства он приобрел набор ножей, соответствующий орудию преступления.
Еще одной важной уликой стали следы кроссовок Nike 46-го размера. Их обнаружили в комнате студентов и на снегу возле дома. Эксперты пришли к выводу, что рисунок подошвы и размер полностью совпадают с обувью, изъятой у Кобергера при обыске.
Изначально рассматривалась версия, что преступник намеренно оставил улики, пытаясь ввести полицию в заблуждение. Однако следствие считает, что после нападения Кобергер запаниковал и спешно покинул дом, не контролируя свои действия. По этой же причине, как полагают следователи, он не стал нападать еще на двух студенток, находившихся в здании. Вся расправа, по оценке следствия, заняла около четырех минут.
Кобергер признан виновным в убийстве Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксаны Кернодл и Итана Чапина, совершенном в ночь на 13 ноября 2022 года. По версии обвинения, он проник в дом и напал на спящих студентов с ножом. Мотив преступления следствию установить не удалось.
Ранее сообщалось, что Кобергер согласился признать вину после того, как его сестра дала согласие выступить свидетелем обвинения.
Читайте также: Мировая знаменитость намекнула на переезд из США после продажи недвижимости.