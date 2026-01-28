Следствие раскрыло улики против «загадочного убийцы» из США

Изначально рассматривалась версия, что преступник намеренно оставил улики, пытаясь ввести полицию в заблуждение. Однако следствие считает, что после нападения Кобергер запаниковал и спешно покинул дом, не контролируя свои действия. По этой же причине, как полагают следователи, он не стал нападать еще на двух студенток, находившихся в здании. Вся расправа, по оценке следствия, заняла около четырех минут.