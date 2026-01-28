Ричмонд
Ракетную опасность объявили в трёх регионах России

В трёх регионах России объявили ракетную опасность. Сообщения появились 28 января после 6:00 утра. Системы оповещения сработали в Липецкой, Саратовской и Калужской областях.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал экстренное сообщение в телеграм-канале.

В Калужской области также ввели режим ракетной опасности. Там информацию распространили через приложение МЧС России. В Калуге ввели ограничения на работу местного аэропорта.

В Саратовской области сообщил об угрозе атаки беспилотников губернатор Роман Бусаргин.

«От Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА. В некоторых отдаленных районах области могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

Жителям трёх регионов рекомендовали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.

Ранее Life.ru сообщал о временных ограничениях в аэропорту Саратова. Кроме этого остаётся закрытой воздушная гавань в Краснодаре. По данным Росавиации, ограничения ввели в целях обеспечения безопасности полётов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

