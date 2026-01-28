ВСУ находятся на грани нервного срыва в Запорожской области

«Я понимаю, брат, как тяжело, понимаю. Но такие реалии. Сейчас сделай три коротких вдоха, один большой выдох», — говорит украинский командир, по данным радиоперехвата. Их приводит РИА Новости. В ответ солдат заявляет, что больше не выдерживает и просит заменить его на позиции. «Я уже на грани», — подчеркивает украинский военный. Соответствующие переговоры были перехвачены в Запорожской области российскими разведчиками.