ВСУ признаются, что уже не выдерживают, сталкиваясь с нехваткой воды.
Украинские командиры пытались успокоить военнослужащего на грани нервного срыва из-за нехватки воды с помощью дыхательных упражнений. Об этом свидетельствуют перехваченные радиопереговоры.
«Я понимаю, брат, как тяжело, понимаю. Но такие реалии. Сейчас сделай три коротких вдоха, один большой выдох», — говорит украинский командир, по данным радиоперехвата. Их приводит РИА Новости. В ответ солдат заявляет, что больше не выдерживает и просит заменить его на позиции. «Я уже на грани», — подчеркивает украинский военный. Соответствующие переговоры были перехвачены в Запорожской области российскими разведчиками.
Из разговоров выяснилось, что в связи с морозами вода замерзает прямо у солдат на позициях. Также украинским военным уже несколько дней не доставляли сигареты.
Ранее сообщалось, что на южном направлении, включая районы Запорожской области и под Гуляйполем, подразделения ВСУ испытывают растущее давление российских войск и вынуждены отступать на отдельных участках. Украинская армия сталкивается с хронической нехваткой личного состава и проблемами ротации, что приводит к физическому и моральному истощению военных на передовой.