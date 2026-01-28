В ледяную пещеру превратился подъезд в одном из домов Комсомольска

«Из-за пара с подвала, при входе в подъезд ничего не видно. Козырек на подъезде в ледяных нависающих глыбах — опасно заходить в подъезд. Стены подъезда отсырели и стали мягкими, в любой момент обрушатся. Окна на этажах промерзли и покрылись снежной наледью. На первом этаже дома перемерзшие общедомовые трубы текут, превращая первый этаж в ледяной каток. Заявки жильцов по аварийной ситуации не исполняются», — рассказывает комсомольчанка Юлия.