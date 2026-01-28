В ледяную пещеру превратился подъезд в одном из домов Комсомольска

«Из-за пара с подвала, при входе в подъезд ничего не видно. Козырек на подъезде в ледяных нависающих глыбах — опасно заходить в подъезд. Стены подъезда отсырели и стали мягкими, в любой момент обрушатся. Окна на этажах промерзли и покрылись снежной наледью. На первом этаже дома перемерзшие общедомовые трубы текут, превращая первый этаж в ледяной каток. Заявки жильцов по аварийной ситуации не исполняются», — рассказывает комсомольчанка Юлия.
Проблемы в доме наблюдаются уже не один месяц — топит его регулярно и по разным причинам. В итоге из-за беспечности УК ситуация достигла критических масштабов.
В администрации Комсомольска пообещали разобраться в проблеме — меры по приведению в порядок подвала и подъезда будут приниматься на основании проверки. Региональный госконтроль также выдал предписание управляющей компании.
«Управляющей компании выдано предписание на осушение подвального помещения со сроком исполнения 10 февраля. Предписание находится на контроле главного управления до полного устранения нарушений», — сообщили в ведомстве.