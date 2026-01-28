Стала известна причина аварии с 12 пострадавшими в Слюдянском районе

В Слюдянском районе вечером 27 января 2026 года произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало 12 человек. Как ранее сообщала КП-Иркутск, столкнулись маршрутка Иркутск — Улан-Удэ и два грузовика.
— По предварительным данным, водитель большегруза, следуя со стороны Бурятии, слишком разогнался. Из-за этого полуприцеп вынесло на встречку, по которой и ехал пассажирский микроавтобус. Его отбросило на грузовик, двигающийся попутно по правой полосе, — рассказали о причинах аварии в региональной Госавтоинспекции.
Травмы получили водитель и 11 пассажиров, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура поставила проверку на особый контроль.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Чунском районе рабочий при падении из вагончика получил тяжелую травму.