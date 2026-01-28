Стала известна причина аварии с 12 пострадавшими в Слюдянском районе

— По предварительным данным, водитель большегруза, следуя со стороны Бурятии, слишком разогнался. Из-за этого полуприцеп вынесло на встречку, по которой и ехал пассажирский микроавтобус. Его отбросило на грузовик, двигающийся попутно по правой полосе, — рассказали о причинах аварии в региональной Госавтоинспекции.