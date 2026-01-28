Выяснилось, что археолог Бутягин рискует провести до двух лет в польском СИЗО

Бутягин был задержан польскими спецслужбами 4 декабря 2025 года во время следования из Нидерландов на Балканы в рамках европейского лекционного тура. После задержания окружной суд Варшавы принял решение о его аресте. Польская прокуратура получила от украинской стороны официальный запрос об экстрадиции. По утверждению надзорного ведомства, на Украине археологу может грозить до 10 лет лишения свободы.