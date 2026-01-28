Выяснилось, что археолог Бутягин рискует провести до двух лет в польском СИЗО

Российский археолог Александр Бутягин, арестованный в Польше по запросу Украины, может оставаться под стражей до двух лет в случае затягивания судебного разбирательства. Об этом сообщают его близкие в телеграм-канале.
Бутягин был задержан польскими спецслужбами 4 декабря 2025 года во время следования из Нидерландов на Балканы в рамках европейского лекционного тура. После задержания окружной суд Варшавы принял решение о его аресте. Польская прокуратура получила от украинской стороны официальный запрос об экстрадиции. По утверждению надзорного ведомства, на Украине археологу может грозить до 10 лет лишения свободы.
По словам адвоката Бутягина, в настоящее время ожидается решение суда о назначении нового судьи и определении даты следующего заседания. Эти процессуальные вопросы должны быть решены до 2 февраля, пишет ТАСС.
В окружении археолога отмечают, что даже в случае удовлетворения апелляции польская судебная практика, как правило, не предполагает освобождения обвиняемого. Дело возвращается в суд первой инстанции, после чего следуют новые слушания и возможные апелляции. Такой порядок, по оценке адвокатов, означает длительное содержание под стражей.
По их расчетам, весь судебный процесс может занять от 18 до 24 месяцев, в течение которых Бутягин будет находиться в польском следственном изоляторе.
В случае если варшавский суд примет решение об экстрадиции археолога на Украину, защита намерена обжаловать его в министерстве юстиции Польши, а также обратиться в Европейский суд по правам человека.
Читайте также: На дне Атлантики нашли «Затерянный город», где могла зародиться земная жизнь.