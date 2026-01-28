В Германии раскрыли, как «Орешник» глобально изменит украинский конфликт

В Европе готовы пойти на диалог с Россией после применения «Орешника», заявил Ральф Нимайер.
Применение российскими военными ракетного комплекса «Орешник» произвело впечатление на Евросоюз и заставило его воспринимать Россию серьезно. Об этом рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, подчеркнув, что в Европе готовы пойти на диалог по Украине.
«Применение “Орешника”, очевидно, было просто демонстрацией. РФ может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, и они (европейские лидеры — прим. URA.RU) перейдут к разговору с Москвой насчет судьбы Украины», — считает Нимайер. Такое предположение он сделал в беседе с РИА Новости.
Немецкий политик таким образом прокомментировал удар «Орешником», который Россия произвела в ночь на 9 января. Он пришелся по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу, отмечали в Минобороны РФ. По данным ведомства, там размещалась иностранная техника, включая истребители F-16. В США уже заявили, что удар «Орешником» начал новую фазу СВО. Президент РФ высоко оценил работу «Орешника» в боевых условиях, передают VSE42.RU.