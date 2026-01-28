В Германии раскрыли, как «Орешник» глобально изменит украинский конфликт

«Применение “Орешника”, очевидно, было просто демонстрацией. РФ может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, и они (европейские лидеры — прим. URA.RU) перейдут к разговору с Москвой насчет судьбы Украины», — считает Нимайер. Такое предположение он сделал в беседе с РИА Новости.